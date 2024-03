Σάουθγκεϊτ: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προπονητή, είναι ασέβεια να μιλάμε γι' αυτό»

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ απάντησε στα σενάρια που τον θέλουν να είναι ο εκλεκτός του Σερ Τζιμ Ράτρκλιφ και ξεκαθάρισε πως είναι ασέβεια να λέγεται κάτι τέτοιο, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προπονητή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη λίστα του Σερ Τζιμ Ράτρκλιφ για την επόμενη ημέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ υπάρχει φημολογία πως υπήρχε άμεση επικοινωνία μεταξύ των δυο πλευρών. Ο Βρετανός κόουτς ρωτήθηκε για αυτά τα σενάρια στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του φιλικού της Αγγλίας με τη Βραζιλία στο «Γουέμπλεϊ» και τόνισε πως είναι ασέβεια να γίνονται τέτοιες συζητήσεις από τη στιγμή που οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν προπονητή με συμβόλαιο, τον Έριλ Τεν Χαγκ.

«Οι φήμες για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Έχουν προπονητή και είναι ασέβεια να μιλάμε γι' αυτό. Είμαι ο προπονητής της Αγγλίας. Έχω μια δουλειά, να προσπαθήσω και να τους δώσω το Euro. Δεν έχω τίποτα να πω», ξεκαθάρισε ο Σάουθγκεϊτ.

