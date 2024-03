Ψηλά στη λίστα του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να βρίσκεται ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ σε περίπτωση που ο Έρικ Τεν Χαγκ απομακρυνθεί στο τέλος της σεζόν.

Ένα ακόμα όνομα στη λίστα του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Άγγλοι. Σύμφωνα με την «Mirror» ο νέος διοικητικός ηγέτης της Γιουνάιτεντ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Όπως αναφέρει το αγγλικό Μέσο, ο Ράτκλιφ έχει ψηλά στη λίστα του τον Σάουθγκεϊτ και μάλιστα τονίζεται ότι η περίπτωση του Άγγλου τεχνικού έχει εγκριθεί και από τους θρύλους του συλλόγου. Ο 53χρονος τεχνικός έχει το μυαλό του τη δεδομένη στιγμή στο Euro, ωστόσο το συμβόλαιο του με την εθνική Αγγλίας ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Δεκέμβριο με τις δύο πλευρές να μην έχουν συμφωνήσει ακόμα να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

Την ίδια στιγμή το μέλλον του Έρικ Τεν Χαγκ εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα καθώς η έλευση του Ράτκλιφ έχει αλλάξει τα δεδομένα, με τον Ολλανδό τεχνικό να αναμένεται να κριθεί στο τέλος της φετινής σεζόν.

