Στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, η Λίβερπουλ δεν άφησε τον Σβεν-Γκόραν Έρικσον να... περπατήσει μόνο του. Το απόγευμα του Σαββάτου (23/03), ο σπουδαίος Σουηδός θα γυρίσει την πλάτη του στον καρκίνο και θα εκπληρώσει το όνειρό του στο κατάμεστο «Άνφιλντ».

«Αυτό θα ήταν το όνειρό μου: Πάντα ήθελα να προπονήσω τη Λίβερπουλ», δήλωσε στις αρχές του έτους ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον, λίγο αφού είχε συγκλονίσει τον πλανήτη ομολογώντας πως ο καρκίνος τού έχει αφήσει μόλις έναν χρόνο ζωής. Βλέπετε, μπορεί να έζησε το όνειρο με τη θρυλική του Λάτσιο, να άφησε τη «σφραγίδα» στην Ιταλία και την Αγγλία, να έφτασε μέχρι την Κίνα και τις Φιλιππίνες, ωστόσο μέσα του ακόμα υπήρχε ένα κενό στο... σχήμα της Λίβερπουλ, το απωθημένο του να προπονήσει την αγαπημένη του ομάδα.

Σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, οι Ρεντς τίμησαν το περίφημο mantra τους και δεν τον άφησαν να... περπατήσει μόνο του. Ο Κλοπ τον κάλεσε να πάρει τη δουλειά του, οι φίλοι της ομάδας πίεσαν με αμέτρητες δημοσιεύσεις στα social media και ο σύλλογος έδειξε το πιο ανθρώπινο πρόσωπό του, υποσχόμενος να εκπληρώσει το όνειρο του Έρικσον.

