To «Who Scored» αποκάλυψε τους τρεις παίκτες με τις περισσότερες χαμένες ευκαιρίες τις τελευταίες δυο σεζόν στην Ευρώπη, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να πατάει στην κορυφή!

Ανέκαθεν οι επιθετικοί που γνώριζαν καλύτερα από τον καθένα την τέχνη του γκολ κόστιζαν κάτι παραπάνω στις ομάδες, με τη λογική πως κατείχαν την... πεμπτουσία του αθλήματος με μια καλή επαφή με αντίπαλα δίχτυα.

Επιθετικοί όπως οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ δίνουν γκολ με το... κιλό στις ομάδες, όμως ακόμα και οι καλύτεροι έχουν τις άτυχες στιγμές τους.

Σχετικό παράδειγμα η στατιστική απεικόνιση του «Who Scored» πάνω στους επιθετικούς των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων που σπατάλησαν τις περισσότερες ευκαιρίες τις τελευταίες δυο σεζόν, με τα ονόματα να εκπλήσσουν.

Στην κορυφή και μάλιστα με διαφορά βρίσκεται ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος μπορεί να σκοράρει ακατάπαυστα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν χάνει κι μεγάλες ευκαιρίες. 62 για να μιλάμε συγκεκριμένα, περισσότερες από κάθε άλλον από το 2022!

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ντάργουιν Νούνιες με 47 χαμένες ευκαιρίες, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με 45!

