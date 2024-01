Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο και μάλιστα τόνισε ότι του απομένει περίπου ένας χρόνος ζωής.

Τη δυσκολότερη περιπέτεια της ζωής του βιώνει ο Σβεν Γκόραν Έρικσον. Ο 75χρονος Σουηδός προπονητής με θητεία σε πολλές σημαντικές ομάδες, αλλά και στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο και μάλιστα στο τελικό στάδιο.

Ο Έρικσον μίλησε για την περιπέτεια του και δεν φοβήθηκε να αναφέρει ότι οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις του δίνουν έναν χρόνο ζωής, τονίζοντας ωστόσο ότι θα παλέψει μέχρι τέλους και ότι δεν θα τα παρατήσει.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι έχω μια ασθένεια που δεν είναι ιάσιμη. Όλοι μαντεύουν ότι πρόκειται για καρκίνο και έτσι είναι. Αλλά πρέπει να παλέψω όσο περισσότερο μπορώ. Στην καλύτερη περίπτωση μου μένει ένας χρόνος. Στη χειρότερη κάποιοι μήνες. Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος. Είναι καλύτερα να μην το σκέφτεσαι», τόνισε ο Σουηδός, μιλώντας για τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Sven-Göran Eriksson has revealed he has been diagnosed with terminal cancer.



He has admitted he fears he only has one year left to live.



Sending our thoughts and prayers to you and your family, Sven. 🇸🇪🫶 pic.twitter.com/6agxT0hrLC