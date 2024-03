Παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ το λανσάρισμα της νέας σπουδαίας της πρωτοβουλίας.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε σε ακόμα μια σπουδαία πρωτοβουλία για την κοινότητά της, λανσάροντας τη νέα της καμπάνια «A New Vision for Sport». Μάλιστα, το «παρών» σε σχετική εκδήλωση έδωσε και ο ισχυρός άνδρας των Ρεντς, Βαγγέλης Μαρινάκης ο οποίος υποδέχθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας τον Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ.

Η πρωτοβουλία της Φόρεστ αφορά τη δέσμευση για τη διασφάλιση ότι σε κάθε ενήλικα και σε κάθε παιδί στο Νότιγχαμσαϊρ παρέχεται ο χρόνος και οι εγκαταστάσεις για άσκηση για το καλό της υγείας τους και για την ευημερία τους.

‘A New Vision For Sport’



Hear from Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis, chairman Tom Cartledge and Prime Minister Rishi Sunak on the launch of a new community health initiative for Nottinghamshire. pic.twitter.com/sH5jg9Kdqm