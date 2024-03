Μια ακόμη προσθήκη στο οργανόγραμμα της Λίβερπουλ με τον Μάικλ Έντουαρντς να «κλείνει» και τον Μαρκ Μπέρτσιλ από την Μπόρνμουθ για το πόστο του επικεφαλής σκάουτινγκ.

Μια ακόμη κίνηση με πρωτοβουλία του Μάικλ Έντουαρντς έκλεισε η Λίβερπουλ. Λίγα 24ωρα μετά τη συμφωνία με τον Ρίτσαρντ Χιουζ από την Μπόρνμουθ για τη θέση του αθλητικού διευθυντή, η Λίβερπουλ έδωσε τα χέρια με ένα ακόμα μέλος των «κερασιών». Ο λόγος για τον επικεφαλής του σκάουτινγκ της Μπόρνμουθ, τον Μαρκ Μπέρτσιλ ο οποίος θα μπει στο οργανόγραμμα της Λίβερπουλ με εισήγηση του Έντουαρτνς.

Μια καταλυτική κίνηση για τη Λίβερπουλ αλλά και για τον ίδιο τον Έντουαρτνς που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το χτίσιμο της νέας εποχής της Λίβερπουλ η οποία από το καλοκαίρι θα αλλάξει σελίδα, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Ο Μπέρτσιλ έχει ήδη δώσει τα χέρια με τη Λίβερπουλ και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από τη Λίβερπουλ.

🚨🔴 Mark Burchill will follow Richard Hughes to Liverpool. It’s all decided for Bournemouth chief scout to join #LFC.



It will be signed soon but agreement’s already in place.



Edwards, Hughes and Burchill will be part of the new structure. pic.twitter.com/ptpDSv9FZB