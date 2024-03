Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε μια ακόμα σπουδαία κίνηση, διορίζοντας τον Ρίτσαρντ Χιουζ ως αθλητικό διευθυντή, με τον πρώην επικεφαλής μεταγραφών της Μπόρνμουθ να καλείται τώρα για να βρει τον διάδοχο του Γιούργκεν Κλοπ!

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη επιστροφή του Μάικλ Έντουαρντς στη θέση του Γενικού Διευθυντή, η Λίβερπουλ προχώρησε σε μια ακόμα μεγάλη κίνηση σε μια νευραλγική θέση.

Οι Reds διόρισαν τον Ρίτσαρντ Χιουζ ως τον νέο τους αθλητικού διευθυντή, με τον άλλοτε επικεφαλής του τμήματος μεταγραφών της Μπόρνμουθ να αναλαμβάνει τώρα να βρει τον αντικαταστάτη του Γιούργκεν Κλοπ, να διευθετήσει τις μεταγραφές και τα νέα συμβόλαια υπό το βλέμμα του Έντουαρντς.

Ο Χιουζ και ο Έντουαρντς έχουν μια μακροχρόνια σχέση που χρονολογείται από τη συνεργασία τους στο Πόρτσμουθ και οι δύο άντρες συνεργάστηκαν επίσης μεταξύ τους όταν ο πρώτος ήταν στο Μπόρνμουθ.

Χρονικά, το πρώτο ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθούν είναι η διαδοχή στον πάγκο της ομάδας και θα ακολουθήσουν ζητήμα όπως τα συμβόλαια των Μοχάμεντ Σαλάχ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ. Και οι 3 έχουν συμφωνίες που λήγουν στο τέλος της επόμενης σεζόν.

Εδώ η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας:

We can confirm the appointment of Richard Hughes as the club’s new sporting director, a post he will take up at the end of the 2023-24 season.