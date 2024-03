Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κατονόμασε ποιος πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Premier League μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 3-1 επί της Γιουνάιτεντ.

Ο Μάρκους Ράσφορντ της Γιουνάιτεντ σημείωσε το πρώτο γκολ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ πριν ο Φιλ Φόντεν σκοράρει δις κάνοντας την ανατροπή και ο Έρλινγκ Χάαλαντ προσθέσει ένα τρίτο γκολ στον λογαριασμό των Σίτιζενς για το τελικό 3-1.

Το αποτέλεσμα έφερε την Σίτι στο -1 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ και μετά το παιχνίδι ο προπονητής της ομάδας Πεπ Γκουαρδιόλα δήλωσε ότι ο... MVP του ντέρμπι Φιλ Φόντεν είναι ο... καλύτερο παίκτης της Premier League!

Ο Ισπανός τεχνικός στο Match of the Day του BBC: «Είναι ο αριθμός των παιχνιδιών που παίζει. Ήταν πάντα ένας ταλαντούχος παίκτης, αλλά τώρα είναι πιο ώριμος και καταλαβαίνει περισσότερο το παιχνίδι, ειδικά αμυντικά. Μπορεί να παίξει στη μέση, δεξιά, να φτιάχνει φάσεις και να κόβει προς τα μέσα, να παίζει στα αριστερά, να σκοράρει από τα αριστερά. Τι μπορώ να πω; Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Premier League αυτή τη στιγμή για τόσα πράγματα που κάνει. Απίστευτος».

