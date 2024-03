Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ κινηματογράφησε τους τρελούς πανηγυρισμούς της Λίβερπουλ με την κάμερα του τηλεφώνου μετά το γκολ εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Λίβερπουλ με πρωταγωνιστή τον Ντάργουιν Νούνιες βρήκε στο 90+9' το «χρυσό» γκολ και έφυγε από την έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ με το «διπλό» (0-1).

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ «φλέρταρε» με γκέλα στο «City Ground» κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Νούνιες να σώζει την παρτίδα στην «εκπνοή».

Η νίκη στο City Ground έδωσε στους προβάδισμα τεσσάρων βαθμών στους Reds (με ένα παιχνίδι παραπάνω) από την νυν κάτοχο του τίτλου Μάντσεστερ Σίτι που κοντράρεται σήμερα (03/03) με την Γιουνάιτεντ.

Το νικητήριο γκολ του Ουρουγουανού επιθετικού φυσικά πυροδότησε φρενήρεις πανηγυρισμούς από το στρατόπεδο της Λίβερπουλ και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ τράβηκε με την κάμερα του κινητού του τηλεφώνου τις στιγμές!

Δείτε το βίντεο:

Virgil van Dijk grabbed a phone from the Liverpool crowd and recorded the scenes after Darwin Nunez’s late winner 🤳😂



pic.twitter.com/Uy6gMVbzyp