Η επιτροπή εφέσεων απέρριψε την έφεση της Νότιγχαμ Φόρεστ για την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για παραβίαση των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR) της Premier League.

Απορρίφθηκε η έφεση της Νότιγχαμ Φόρεστ για την άρση της τιμωρίας των τεσσάρων βαθμών.

Η επιτροπή εφέσεων διατήρησε την αρχική ποινή που είχε -θυμίζουμε-επιβληθεί λόγω της παραβίασης των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR) της Premier League.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη παραμένει 17η με 29 βαθμούς συγκομιδή, κι απέχει τρεις βαθμούς από τις θέσεις του υποβιβασμού με δύο αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος της σεζόν.

17η Νότιγχαμ Φόρεστ - 29 βαθμοί

18η Λούτον - 26 βαθμοί

19η Μπέρνλι - 24 βαθμοί

20η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 16 βαθμοί



Nottingham Forest have been unsuccessful in their appeal against a four-point deduction for breaching the Premier League's profitability and sustainability rules (PSR)



