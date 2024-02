«Πανικός» επικρατεί στις τάξεις της Λίβερπουλ με τη ζήτηση των εισιτηρίων για τον τελευταίο αγώνα του Κλοπ στο «Άνφιλντ» με τις τιμές να φτάνουν έως και 40.000 ευρώ!

Στην τελική της ευθεία έχει μπει πλέον η τελευταία σεζόν του Γιούργκεν Κλοπ στο «Άνφιλντ». Ο Γερμανός τεχνικός έχει ανακοινώσει ότι στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου θα αποχωρήσει από το «Άνφιλντ», με τους φιλάθλους της Λίβερπουλ να μετατρέπουν σε γιορτή κάθε παιχνίδι στο «Άνφιλντ».

Το τελευταίο παιχνίδι του Γερμανού στο... σπίτι του αναμένεται να είναι ιστορικό και να αφήσει εποχή. Η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει στο «Άνφιλντ» τη Γουλβς στις 19/05 στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Γερμανού τεχνικού, με τους «reds» να βρίσκονται σε... πανικό λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει για τα εισιτήρια του αγώνα.

Μάλιστα στην Αγγλία υποστηρίζουν ότι οι τιμές φτάνουν στον... Θεό. Χαρακτηριστικό είναι το ότι τα εισιτήρια πίσω από τον πάγκο φτάνουν μέχρι και 40.000 ευρώ, τα οποία σε έναν κλασικό αγώνα κυμαίνονται στα 70 ευρώ!

Tickets for a seat behind the Liverpool bench for Jurgen Klopp's final game at Anfield are being resold for almost €40,000 each 🤯💰



Usually, fans would expect to buy these same tickets from reseller website StubHub for around €70, but the game against Wolves on the 19th May… pic.twitter.com/RwxcczcSxk