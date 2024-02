Η Κρίσταλ Πάλας ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ στη θέση του Ρόι Χόντσον μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Η Κρίσταλ Πάλας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ για την τεχνική της ηγεσία μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.

Ο κάτοχος του Europa League με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, θα διαδεχθεί τον Ρόι Χόντσον, ο οποίος παραιτήθηκε και αποχώρησε από την άκρη του πάγκου της Πάλας. Κάπως έτσι, ο 76χρονος έμπειρος τεχνικός άφησε τους Λονδρέζους στη 16η θέση με 10 ήττες στα τελευταία 16 παιχνίδια της.

Η διοίκηση της Πάλας βρισκόταν σε συζητήσεις με τους ανθρώπους του Γκλάσνερ τις τελευταίες ημέρες και πλέον η πρόσληψή του είναι επίσημη όπως ενημέρωσε με σχετική ανακοινώση στα social media.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στην Πάλας, ανυπομονώ να συνεργαστώ με μία ταλαντούχα ομάδα και να βιώσω την εμπειρία του Σέλχαρστ Παρκ για το οποίο έχω ακούσει τόσα πολλά», δήλωσε ο 49χρονος Αυστριακός προπονητής. Το ντεμπούτο του στον πάγκο της Πάλας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο (24/2) στο εντός έδρας ματς με την Μπέρνλι, με τους βοηθούς του Χόντσον και το δίδυμο Λιούινγκτον-Μακάρθι να κάθονται στον πάγκο της το βράδυ της Δευτέρας (19/02) στο ματς κόντρα στην Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ».

«Απόλαυσα πλήρως τις έξι συνολικά σεζόν που βρέθηκα εδώ καθώς είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με παίκτες παγκόσμιας κλάσης και συνεργάτες, κάνοντας κάθε ημέρα αυτό που αγαπώ.

Ωστόσο, δεδομένων των συνθηκών, καταλαβαίνω πως ο σύλλογος θέλει τώρα να κάνει τα πλάνα του και για αυτό πήρα την απόφαση να αποχωρήσω ώστε να προωθήσει τα σχέδιά του για νέο προπονητή, όπως προβλεπόταν για το καλοκαίρι. Είμαι σίγουρος πως η σεζόν θα τελειώσει καλά και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στις εβδομάδες, στους μήνες και στις σεζόν που έρχονται».



