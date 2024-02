Αλλαγή στον πάγκο για την Κρίσταλ Πάλας με τον Ρόι Χόντσον να αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και τον Όλιβερ Γκλάσνερ να ετοιμάζεται να τον διαδεχθεί.

Παρελθόν και τυπικά αναμένεται να αποτελέσει από την Κρίσταλ Πάλας ο Ρόι Χόντσον. Ο Βρετανός τεχνικός είναι με το ένα πόδι εκτός Λονδίνου και σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν μέσα στις επόμενες ώρες καθώς οι δύο πλευρές έχουν ήδη βρει τη «χρυσή τομή» για να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση της Πάλας επικοινώνησε με τον Χόντσον και τα βρήκαν σε καλό κλίμα, με τον Όλίβερ Γκλάσνερ να αναμένεται να τον διαδεχθεί στην τεχνική ηγεσία της Κρίσταλ Πάλας.

Ο έμπειρος Γερμανός τεχνικός βρίσκεται στο... ταμείο ανεργείας από το περασμένο καλοκαίρι όταν αποχώρησε από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με την οποία κατέκτησε το Europa League το 2022.

🔴🔵🦅 Crystal Palace and Oliver Glasner will be again in contact today in order to agree on contract as German manager wants the job.



Negotiations ongoing with Roy Hodgson expected to leave the club with immediate effect in that case. pic.twitter.com/83DQDW0SSl