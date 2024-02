Η ταπεινωτική ήττα της Κρίσταλ Πάλας από την ουραγό Μπράιτον έληξε με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων να έρχονται αντιμέτωποι με τους ίδιους τους παίκτες της ομάδας τους στο τέλος του αγώνα.

Η Μπράιτον διέλυσε την Πάλας με 4-1 στο στάδιο «Amex» το απόγευμα του Σαββάτου (03/02), με τα γκολ των Ντανκ, Χίνσελγουντ, Φακούντο Μπουονανότε και Ζοάο Πέδρο να σφραγίζουν την εμφατική νίκη της ομάδας του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Η ήττα αυτή αφήνει την Πάλας 14η θέση της βαθμολογίας της Premier League, μόλις πέντε βαθμούς πάνω από τις θέσεις υποβιβασμού, έχοντας πάρει μόλις 6νίκες στο πρωτάθλημα όλη τη σεζόν.

Μετά το τέλος του αγώνα λοιπόν, οπαδοί της Πάλας εξέφρασαν την οργή τους στους παίκτες της ομάδας τους. Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν τον αμυντικό της Γιόακιμ Άντερσεν να αντιμετωπίζει μια ομάδα εξαγριωμένων υποστηρικτών πριν απομακρυνθεί από τον βοηθό προπονητή.

Ο δημοσιογράφος Έντμουντ Μπρακ επιβεβαίωσε ότι ο Άντερσεν δεν ήταν ο μόνος παίκτης της Πάλας που ενεπλάκη στην ένταση. Σύμφωνα με το «Athletic» οι οπαδοί ρωτούσαν επιτακτικά που ήταν το πάθος στον αγώνα με την άσπονδη εχθρό Μπράιτον.

