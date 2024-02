«Καυτός» και κεφάτος, ο Κώστας Τσιμίκας επιστρέφει σιγά σιγά στο 100% μετά τον τραυματισμό και δείχνει να το διασκεδάζει στις προπονήσεις της Λίβερπουλ.

Όσο πάει ο Κώστας Τσιμίκας αφήνει ολοένα και περισσότερο τον τραυματισμό του πίσω του. Ο Έλληνας μπακ επέστρεψε στη δράση στη νίκη της Λίβερπουλ επί της Μπέρνλι και πλέον μετρά αντίστροφα για να βρεθεί ξανά στο 100%, εν όψει και των κρίσιμων play-offs της εθνικής Ελλάδας για την πρόκριση στο Euro.

Αυτό πάντως δεν φαίνεται πως θα αργήσει και πολύ, αφού ο Greek Scouser έδειξε ιδιαίτερα «καυτός», αλλά και ευδιάθετος, στην τελευταία προπόνηση των Ρεντς.

Ο «Tsimi» έκανε τρία διαδοχικά εντυπωσιακά τελειώματα με βολέ και πέτυχε ισάριθμα τέρματα σε μια από τις ασκήσεις της Λίβερπουλ. Αφού αποθεώθηκε δε, από τους συμπαίκτες του, θέλησε να κάνει και... καζούρα στον Άντριαν.

