Μακριά από το γήπεδο της θα διεκδικήσει η Εθνική ομάδα την πρόκριση της στο Euro, εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Καζακστάν! Σε Γεωργία ή Λουξεμβούργο ο τελικός της 26ης του Μαρτίου.

Ούτε τώρα είχε την τύχη με το μέρος της η Εθνική ομάδα. Η κληρωτίδα γύρισε την πλάτη στη «γαλανόλευκη», καθώς ο τελικός του Path C των playoffs που οδηγεί στο Euro της Γερμανίας, θα διεξαχθεί στην έδρα του νικητή του ζευγαριού Γεωργία - Λουξεμβούργο.

Η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει αρχικά το Καζακστάν, στις 21 Μαρτίου 2024 επί ελληνικού εδάφους (στην OPAP Arena) και εφόσον προκριθεί θα αγωνιστεί εκτός έδρας για τη διεκδίκηση του εισιτηρίου που οδηγεί στα γήπεδα της Γερμανίας στο Euro

Στον άλλο ημιτελικό της League C θα παίξουν Γεωργία - Λουξεμβούργο και οι δύο νικητές θα διεκδικήσουν στις 26 Μαρτίου μία από τις 3 θέσεις που οδηγούν, μέσω των μπαράζ, στο Ευρωπαϊκό της Γερμανίας.

PLAY-OFF PATH C:



Georgia vs Luxembourg

