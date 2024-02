Ο Ντάγκλας Λουίς πανηγύρισε με... βραζιλιάνικο τρόπο μπροστά στον Ονάνα και έβαλε «φωτιά» στο Villa Park».

Ο Ντάγκλας Λουίς ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 την αναμέτρηση της Άστον Βίλα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και επέλεξε να πανηγυρίσει το τέρμα του χορεύοντας σάμπα μπροστά στον Ονάνα.

Ο 25χρονος μέσος από το Ρίο ντε Τζενέιρο, έβαλε... φωτιά στο «Villa Park» με το γκολ της ισοφάρισής του και ο τρόπος που το πανηγύρισε τράβηξε τα βλέμματα όλων.

Για την ιστορία του ματς, η Γιουνάιτεντ έφυγε με το τρίποντο από την έδρα της Άστον Βίλα με 2-1 και πλέον βρίσκεται στο -6 από την Τότεναμ και την τετράδα.

Douglas Luiz did a shoulder shimmy in front of Onana ☠️☠️ pic.twitter.com/Ay1zfyl1Bm