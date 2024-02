Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως ξεπέρασε ταχύτερα από το αναμενόμενο τον τραυματισμό στην κλείδα και βρέθηκε στην αποστολή της Λίβερπουλ για το ματς κόντρα στην Μπέρνλι.

Θετικά νέα για τον Κώστα Τσιμίκα! Ο Έλληνας αμυντικός είχε επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τον τραυματισμό του στην κλείδα απέναντι στην Άρσεναλ στις 23 Δεκεμβρίου και πλέον πήρε το πράσινο φως από τη Λίβερπουλ για συμμετοχή σε αγώνες.

Όπως έγινε γνωστό ο 27χρονος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή των Reds για τον αγώνα κόντρα στην Μπέρνλι στο «Ανφιλντ», επιστρέφοντας στην ενεργό δράση έπειτα από έναν γεμάτο μήνα αγωνιστικής απραξίας.

Κάπως έτσι ο Τσιμίκας έθεσε οριστικά τέλος στις απαισιόδοξες εκτιμήσεις που τον ήθελαν αμφίβολο για το ματς της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στο Καζακστάν στα play-offs του Nations League, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 21 Μαρτίου στην «OPAP Arena».

