Η Μπόρνμουθ ενεργοποίησε την οψιόν του Σινιστέρα, πάνω από 20 εκατ. ευρώ το κόστος

Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε την... μονιμοποίηση του Λουίς Σινιστέρα στο ρόστερ της ομάδας, αφού ενεργοποίησε την οψιόν που υπήρχε στην συμφωνία για τον δανεισμό του.

Η Μπόρνμουθ έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της πως ενεργοποίησε την οψιόν που είχε συμπεριληφθεί στην συμφωνία του δανεισμού του Λουίς Σινιστέρα από την Λιντς Γιουνάιτεντ κι έτσι ο παίκτης αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή.

Ο 24χρονος Κολομβιανός εξτρέμ στο πρώτο μισό της σεζόν που αγωνίστηκε στα «κεράσια» ως δανεικός πραγματοποίησε 21 συμμετοχές σκοράροντας τέσσερα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε 898 αγωνιστικά λεπτά.

Η Μπόρνθουμ πλήρωσε περίπου 24 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της, ένα ποσό που τον κατατάσσει ως την τέταρτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Ο δανεισμός του θα συνεχιστεί κανονικά και το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς που διανύουμε και ο Σινιστέρα θα γίνει επίσημα μόνιμο μέλος της ομάδας από την 1η Ιουλίου.

