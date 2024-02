Η Μάντσεστερ Σίτι τα έχει βρει σε όλα με την Τζιρόνα για την απόκτηση του ταλαντούχου Σάβιο και θα ενταχθεί στους Πολίτες το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι έτοιμη να υπογράψει τον ταλαντούχο Σάβιο που... τρελαίνει κόσμο με τη φανέλα της Τζιρόνα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 19χρονος Βραζιλιάνος winger θα ενταχθεί στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, ενώ θα υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας του με τους Πολίτες τις επόμενες ημέρες.

Για τον Σάβιο είχαν φτάσει προσφορές Τζιρόνα από γερμανικούς και αγγλικούς συλλόγους, ωστόσο καταλυτικό ρόλο στη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή έχει το «City group, στο οποίο ανήκουν και οι δύο ομάδες, με τη μετακίνησή του να είναι περισσότερο... εσωτερική.

Την τρέχουσα σεζόν με τα χρώματα της Τζιρόνα, σε συνολικά 27 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις ο Σάβιο έχει σκοράρει επτά γκολ, ενώ έχει μοιράσει και επτά ασίστ.

