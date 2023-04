Πήρε «φωτιά» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Βαλεντίν Καστεγιάνος! Μόλις σε 62 λεπτά ο Αργεντινός στράικερ της Τζίρονα πρόλαβε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Βασίλισσας τέσσερις φορές.

Τι έκανε ο Τάτι Καστεγιάνος απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης; Ο 24χρονος Αργεντινός επιθετικός της Τζιρόνα, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νιου Γιορκ Σίτι, πρόλαβε σε μια ώρα και δύο λεπτά παιχνιδιού απέναντι στους Μερένγκες να «ματώσει» τα δίχτυα τους τέσσερις φορές, «χτυπώντας» δις στο πρώτο μέρος (12', 24') και άλλες τόσες στο δεύτερο (46', 62') διαμορφώνοντας το 4-1.

Το ασύλληπτο είναι ότι σε 62 λεπτά με πέντε τελικές στον στόχο και έξι συνολικά είχε τόσα γκολ όσες και πάσες προς τους συμπαίκτες του (4/4)! Φυσικά, μπήκε σε ένα κλειστό club έξι ποδοσφαιριστών με τέσσερα γκολ σε ένα ματς πρωταθλήματος απέναντι στη Βασίλισσα, ενώ ταυτόχρονα έγινε ο μοναδικός που το πετυχαίνει στον 21ο αιώνα.

4 - Valentín Castellanos has become the first player to score four goals in a single LaLiga game against Real Madrid in the 21st century. Galactic. pic.twitter.com/eXCtfb5tgj