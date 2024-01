Η Νότιγχαμ Φόρεστ ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις τόσο για την πώληση του Μανγκαλά όσο και για την απόκτηση του Ριμπέιρο.

Μετά την συμφωνία για την απόκτηση του Τζιοβάνι Ρέινα, η Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε σε δύο ακόμη σημαντικά deal, αφού τα βρήκε σε όλα με την Λυών για την πώληση του Μανγκαλά και με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας για την μεταγραφή του Ριμπέιρο.

Το «Athletic» ενημέρωσε στο live των μεταγραφών που «τρέχει» πως υπήρξε οριστική συμφωνία για την πώληση του Ορέλ Μανγκαλά στην Λυών σε μία μεταγραφή που το κόστος της αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ με τα μπόνους. Μένει μόνο να διευθυτηθούν κάποιες λεπτομέρειες, ωστόσο στο σημείο που έχει φτάσει η διαπράγματευση, δύσκολα θα χαλάσει. Μιλάμε για την δεύτερη ακριβρότερη πώληση στην ιστορία της ομάδας, πίσω από κείνη του Μπρέναν Τζόνσον στην Τότεναμ με 55 εκατ. ευρώ. Φέτος, ο 25χρονος Βέλγος κεντρικός μέσος αγωνίστηκε 22 φορές και σκόραρε κι ένα γκολ στα 1.780 λεπτά που έπαιξε.

Τα «tricky trees» έκλεισαν και την περίπτωση του Ροντρίγκο Ριμπέιρο της Σπόρτινγκ Λισαβώνας, αφού συμφώνησαν με την πορτογαλική ομάδα για την απόκτησή του, όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Το deal αφορά δανεισμό του ποδοσφαιριστή μέχρι το καλοκαίρι, με την συμφωνία να συμπεριλαμβάνει και οψιόν αγοράς, το ύψος της οποίας υπολογίζεται στα 12-13 εκατ. ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε πως η Νότιγχαμ Φόρεστ αναζητεί κι έναν τερματοφύλακα.

