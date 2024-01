Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ροντρίγκο Ριμπέιρο, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Μετά την επίτευξη συμφωνίας για την απόκτηση του Τζιοβάνι Ρέινα από την Μπορούσια Ντόρτμουντ με την μορφή δανεισμού, η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται κοντά και στην μεταγραφή του Ροντρίγκο Ριμπέιρο από την Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Πρόκειται για 18χρονο επιθετικό, διεθνή και με την Κ20 της Πορτογαλίας με την οποία έχει δύο συμμετοχές. Η μεταγραφή θα γίνει με την μορφή δανεισμού, που θα συνοδεύεται από μία οψιόν αγοράς με μη υποχρεωτικό χαρακτήρα, η οποία όμως θα μπορεί να λάβει τέτοιον ανάλογα με κάποιους στόχους που έχουν μπει σύμφωνα με το «Athletic». Το ύψος της υπολογίζεται σε περισσότερα από 12 εκατ. ευρώ και ο παίκτης θα υπογράψει εξαετές συμβόλαιο εάν γίνει τελικά μόνιμη η μεταγραφή του.

Ο νεαρός έχει συμβόλαιο με την πορτογαλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2025 (υπάρχει οψιόν για άλλα δύο χρόνια). Φέτος, έχει αγωνιστεί δέκα φορές με την φανέλα της δεύτερης ομάδας της Σπόρτινγκ στην τρίτη κατηγορία έχοντας δύο γκολ και μία ασίστ σε 544 λεπτά.

