Σε επαφές με τους εκπροσώπους του Καρίμ Μπενζεμά βρίσκονται οι Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και η Λυών σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Όλο και πιο κοντά προς την έξοδο του από την Αλ Ιτιχάντ βρίσκεται ο Καρίμ Μπενζεμά. Ο Γάλλος σούπερ σταρ αποφάσισε οριστικά και σύμφωνα με τα Μέσα της πατρίδας του ανακοίνωσε την επιθυμία του να αποχωρήσει στους ανθρώπους της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Ισπανία, ήδη έχουν προσεγγίσει τον Γάλλο μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Όπως τονίζει η Marca, οι Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και η Λυών έχουν ήδη προσεγγίσει τους εκπροσώπους του Καρίμ Μπενζεμά, θέλοντας να τσεκάρουν την κατάσταση και να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την υπόθεση του.

Οι Άγγλοι έχουν φυσικά το προβάδισμα καθώς διαθέτουν και το «πακέτο» του δυνατού πρωταθλήματος που ψάχνει ο Γάλλος σταρ, ενώ η Λυών δεν διαθέτει και το μπάτζετ για να κυνηγήσει μέχρι τέλους την υπόθεση του.

