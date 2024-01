Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε γύρισε μόνος του το παιχνίδι στο «St James' Park», έδωσε στη Μάντσεστερ Σίτι ένα τεράστιο «τρίποντο» και έδειξε πόσο πολύ είχε λείψει στους «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε είναι και πάλι εδώ! Τι και αν είχε να αγωνιστεί στην Premier League από την περασμένη σεζόν; Τι και αν είχε στη... φαρέτρα του μόλις 33 λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι του FA Cup. Η κλάση του Βέλγου ήταν αρκετή για να φτάσει η Μάντσεστερ Σίτι σε ένα... τρελό «τρίποντο» στις καθυστερήσεις απέναντι στη Νιούκαστλ και να μειώσει τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ στους δύο βαθμούς.

«Καθάρισε» σε 21'

Το τέλος του πρώτου μέρους βρήκε την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πίσω στο σκορ. Άπαντες περίμεναν τη στιγμή που ο Καταλανός θα έπαιρνε την απόφαση να ρίξει στον αγωνιστικό χώρο του «St James' Park» τον Βέλγο μάγο. Αυτό έμελλε να συμβεί στο 69ο λεπτό. Ο,τι ακολούθησε αργότερα ήταν μέρος του σεναρίου που είχε σκηνοθετήσει στο μυαλό του ο Ντε Μπρόινε. Γκολ με αριστοτεχνικό σουτ, πέντε λεπτά μετά την είσοδο του στο παιχνίδι. Ο KDB ήταν ο μετρονόμος της Σίτι. Κάθε του επαφή, κάθε του πάσα, κίνδυνος-θάνατος για την άμυνα της Νιούκαστλ η οποία απλώς δεν μπορούσε να τον σταματήσει.

Trailing in the match and in need of some inspiration from the bench?



Enter, Kevin De Bruyne.



🎥 @ManCity pic.twitter.com/z2y6Lkh6Wh — Premier League (@premierleague) January 13, 2024

Εκεί που όλα έδειχναν ότι η Σίτι είχε ξεμείνει από ιδέες και δυνάμεις, εμφανίστηκε η κλάση του Ντε Μπρόινε η οποία είχε λείψει πολύ στους «πολίτες». Πάσα από έναν δικό του πλανήτη στον Όσκαρ Μπομπ στις καθυστερήσεις, με τον Νορβηγό να εκτελεί άψογα και να «σφραγίσει» με «buzzer beater» μια πρωταθληματική νίκη της Σίτι.

Not a bad way to score your first @premierleague goal! ⭐️ pic.twitter.com/JMkjuSBLX2 January 13, 2024

Το νέο milestone και η υπόκλιση του Πεπ

Δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα ρεκόρ. Παρότι το cameo του Ντε Μπρόινε διήρκησε λίγο παραπάνω από ένα 20λεπτο, ο Βέλγος κατάφερε ακόμα και έτσι να γράψει μερικά νέα ρεκόρ στην τεράστια του καριέρα. Με την ασίστ του στον Μπομπ, ο Βέλγος έφτασε τις 103 ασίστ στην Premier League και άφησε πίσω του τον «θρυλικό» Φρανκ Λάμπαρντ ο οποίος είχε σταματήσει στις 102.

Kevin De Bruyne has now provided more Premier League assists (103) than Frank Lampard (102). 🪄 pic.twitter.com/2J5TlGA5Yj — Squawka (@Squawka) January 13, 2024

Παράλληλα, ο Βέλγος σούπερ σταρ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι μετά τον Κουν Αγκουέρο που καταφέρνει να σκοράρει και να δώσει ασίστ ως αλλαγή. Ο Αργεντίνος φορ είχε αντίστοιχη επίδοση το 2014 απέναντι στην Κάρντιφ.

Kevin De Bruyne is the first Man City player to score and assist in a Premier League game as a substitute since Sergio Agüero vs Cardiff in January 2014. 🪄 https://t.co/ADmLcx7r8k — Squawka (@Squawka) January 13, 2024

«Ο Ντε Μπρόινε είναι ένα καθαρό ταλέντο. Δεν έχει να κάνει με τα στατιστικά. Είναι απλώς ένα ταλέντο. Είναι ένας ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής. Ένας θρύλος της ομάδας που αγαπιέται από τους ανθρώπους του συλλόγου», δήλωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά το τέλος της αναμέτρησης. Μια παραδοχή του Καταλανού ο οποίος μετά το τελικό σφύριγμα έτρεξε να τον αγκαλιάσει.