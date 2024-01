Στο Λονδίνο θα συνεχίσει την καριέρα του για το υπόλοιπο της σεζόν ο Τίμο Βέρνερ, καθώς η Τότεναμ έφτασε σε συμφωνία με τη Λειψία τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς.

Μεταγραφική ενίσχυση εν μέσω της σεζόν για την Τότεναμ! Οι Spurs το καλοκαίρι έμειναν... άπραγοι παρά την απώλεια του Χάρι Κέιν στην κορυφή της επίθεσης, όμως στο χειμερινό παζάρι σκοπεύουν να διορθώσουν τις ανορθογραφίες του παρελθόντος.

Η θέση του επιθετικού επείγει και στην Τότεναμ κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με τη Λειψία για τον δανεισμό του Τίμο Βέρνερ, ο οποίος θα πατήσει το απόγευμα της Δευτέρας (8/1) στο Λονδίνο για να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του.

Σύμφωνα μάλιστα με τον έγκριτο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στη συμφωνία μεταξύ των δυο ομάδων συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς ύψους 18-19 εκατομμυρίων ευρώ, με τους Spurs παράλληλα να καλύπτουν τον μισθό του Γερμανού μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τη φετινή περίοδο ο Βέρνερ έχει σημειώσει δυο γκολ σε 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Λειψίας.

