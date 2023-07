Σε μια σπαρακτική συνέντευξη στον Γκάρι Νέβιλ, ο Ντέλε Άλι αποκάλυψε ότι πήγε σε κέντρο αποτοξίνωσης μετά την επιστροφή του από τον αποτυχημένο δανεισμό του στην Μπεσίκτας, ενώ μίλησε ανοιχτά και για την τραυματική παιδική του ηλικία.

Ο Ντέλε Άλι αποκάλυψε ότι πήγε σε κέντρο αποτοξίνωσης για έξι εβδομάδες μετά την επιστροφή του από τον αποτυχημένο δανεισμό του στην Μπεσίκτας, αυτό το καλοκαίρι, μιλώντας στο podcast του Γκάρι Νέβιλ, «The Overlap». Ο πρώην παίκτης της Τότεναμ ήταν ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια της Αγγλίας και είχε μια ασταθή άνοδο υπό τον Μαουρίσιο Ποκετίνο στο βόρειο Λονδίνο. Μπαίνοντας στην πρώτη ομάδα σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο Άλι τιμήθηκε με το βραβείο «Νέος παίκτης της χρονιάς» της PFA για τις επιδόσεις του την σεζόν 2015/16 και την επόμενη και κέρδισε μια θέση στην ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ που ταξίδεψε στη Ρωσία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.

Έπειτα όμως από επίμονους τραυματισμούς, σταδιακά έχασε τη θέση του στην Τότεναμ και τον Ιανουάριο του 2022 έκλεισε μεταγραφή στην Έβερτον. Έξι μήνες αργότερα, μετακόμισε στην Μπεσίκτας, χωρίς να καταφέρει να εντυπωσιάσει και μετά από έναν ακόμα τραυματισμό, η ομάδα επεδίωξε να ακυρώσει πρόωρα τον δανεισμό του.

Μιλώντας στον Νέβιλ, ο Άλι εξομολογήθηκε πως: «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να πω στον κόσμο τι έχει συμβεί. Είναι δύσκολο να μιλήσω γι' αυτό γιατί είναι κάτι που έκρυβα για πολύ καιρό. Φοβάμαι να μιλήσω γι' αυτό. Όταν επέστρεψα από την Τουρκία και ανακάλυψα ότι χρειαζόμουν μια εγχείρηση, ήμουν σε άσχημη ψυχική κατάσταση και αποφάσισα να πάω σε μια σύγχρονη μονάδα αποτοξίνωσης για την ψυχική υγεία. Ασχολούνται με τον εθισμό και το τραύμα. Ένιωσα ότι ήρθε η ώρα για μένα. Δεν σου λένε άλλοι να πας εκεί - πρέπει να ξέρεις και να πάρεις την απόφαση μόνος σου, αλλιώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Είχα παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο και σε πράγματα που μου έκαναν κακό»

Στην αποκαλυπτική συνέντευξη, ο Άλι μοιράστηκε επίσης ότι στο παρελθόν είχε σκεφτεί να αποσυρθεί στα 24 του χρόνια. «Ένα πρωί ξύπνησα και έπρεπε να πάω για προπόνηση. Θυμάμαι ότι κοιτούσα τον καθρέφτη και αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να αποσυρθώ τώρα. Στα 24 μου. Κάνοντας αυτό που αγαπώ. Για μένα αυτό ήταν σπαρακτικό. Πάντα ήμουν εγώ εναντίον του εαυτού μου σε όλα. Κέρδιζα τον αγώνα, έδειχνα ότι ήμουν ευτυχισμένος. Αλλά μέσα μου, έχανα τη μάχη».

Πριν από την δημοσιοποίηση της πλήρους συνέντευξης, ο Νέβιλ μοιράστηκε ένα tweet που χαρακτήρισε τη συζήτηση «την πιο συναισθηματική, δύσκολη αλλά και εμπνευσμένη συζήτηση που είχα ποτέ στη ζωή μου».

Στη συνέντευξη, ο Άλι μοιράζεται βαθιά προσωπικές λεπτομέρειες για τη ζωή και την καριέρα του, καθώς και για την τραυματική παιδική του ηλικία και τη σχέση του με τη βιολογική του οικογένεια.

«(Η παιδική μου ηλικία) είναι κάτι για το οποίο δεν έχω μιλήσει τόσο πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Θέλω να πω, νομίζω ότι υπήρχαν μερικά περιστατικά που θα μπορούσαν να σου δώσουν μια σύντομη εικόνα. Έτσι, στα έξι μου, παρενοχλήθηκα από έναν φίλο της μητέρας μου, ο οποίος ήταν συχνά στο σπίτι. Η μητέρα μου ήταν αλκοολική και αυτό συνέβη στα έξι μου χρόνια. Με έστειλαν στην Αφρική για να μάθω πειθαρχία και μετά με έστειλαν πίσω. Στα επτά μου άρχισα να καπνίζω και στα οκτώ μου άρχισα να διακινώ ναρκωτικά. Ένας μεγαλύτερος μου είπε ότι δεν θα σταματούσαν ένα παιδί με ποδήλατο, οπότε έκανα βόλτες με την ποδοσφαιρική μου μπάλα και μετά από κάτω έπαιρνα τα ναρκωτικά, αυτό ήταν οκτώ. Έντεκα, με κρέμασε από μια γέφυρα ένας τύπος από το διπλανό σπίτι, ένας άντρας. Δώδεκα, υιοθετήθηκα από μια καταπληκτική οικογένεια όπως είπα, δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερους ανθρώπους για να κάνουν αυτό που έκαναν για μένα. Αν ο Θεός δημιούργησε ανθρώπους, αυτοί ήταν»

