Στην Τότεναμ ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τίμο Βέρνερ.

Μεταγραφή από το... πουθενά για την Τότεναμ! Σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα, ο Τίμο Βέρνερ θα πρέπει να θεωρείται ήδη ποδοσφαιριστής της Τότεναμ καθώς απομένουν μονάχα τα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί επίσημα το deal και να γίνει και πάλι κάτοικος Λονδίνου ο Γερμανός επιθετικός.

Όπως αναφέρει το γερμανικό Sky, οι spurs έχουν ήδη συμφωνήσει με τη Λειψία για τον δανεισμό του Γερμανού επιθετικού, καθώς ήδη ο 28χρονος φέρεται να έχει μαζέψει τα πράγματα του από το προπονητικό κέντρο της Λειψίας για να «πετάξει» για Λονδίνο μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Βέρνερ θα αποκτηθεί ως δανεικός για έξι μήνες, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες του deal για τυχόν οψιόν αγοράς. Ο Γερμανός αναμένεται ουσιαστικά να καλύψει το κενό του Σον ο οποίος θα απουσιάσει για περίπου έναν μήνα λόγω υποχρεώσεων με την εθνική του ομάδα.

‼️ EXCLUSIVE News Timo #Werner: He’s on the verge to join @SpursOfficial on a 6-months-loan! It’s very hot!



➡️ Leipzig and Tottenham in final negotiations today. More details have to be clarified (Option to buy…)



The 27 y/o is ready to leave the training camp of RB Leipzig… pic.twitter.com/HQfJP5CBMg