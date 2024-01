Με ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Κάλουμ Χάντσον Οντόι διέψευσε τις φήμες περί εμπλοκής του με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

Μεγάλος ντόρος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της λίστας των ονομάτων που είχαν σχέση με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα, όμως αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή πριν δικαστεί.

Μεταξύ αυτών των περίπου 150 ως 180 ονομάτων -τα οποία έχουν προκύψει από γύρω στις χίλιες σελίδες δικαστικών εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη του Μανχάταν- περιλαμβάνονται αυτά των πρώην προέδρων Μπιλ Κλίντον (Δημοκρατικός, 1993-2001) και Ντόναλντ Τραμπ (Ρεπουμπλικάνος, 2017-2021), αλλά δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά σε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά εκ μέρους τους.

Ο ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ και άλλοτε παίκτης της Τσέλσι, Κάλουμ Χάντσον Οντόι, τοποθετήθηκε πάνω στο ζήτημα, θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε ποτέ σχέση με το θέμα, καθώς το όνομα του 23χρονου ήταν συνεχώς μέσα σε fake λίστες αγγλικών λογαριασμών στα social media. Μετά τη διαρροή των επίσημων εγγράφων, ο Οντόι θέλησε να βάλει τέλος σε όλες τις φήμες, ζητώντας να μην αναφερθεί ποτέ ξανά το όνομα του, καθώς τόνισε ότι ο ίδιος ήταν ακόμα παιδί όταν ο Τζέφρι Επστάιν προχωρούσε στις εμετικές πράξεις του.

The fact that Callum Hudson-Odoi even felt the need to send this is mad. The internet is a wild place. pic.twitter.com/wfXK5KFG5C