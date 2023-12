Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα, ωστόσο ο Πατρίς Εβρά συνέχισε να πιστεύει στην ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ και τελικά τον έβγαλε ασπροπρόσωπο.

Μια ζέστη, μια κρύο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τους φιλάθλους της. Σε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της αγωνιστικής περιόδου, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να επιστρέψει από την «κόλαση» και να «τουμπάρει» το εφιαλτικό 2-0 του ημιχρόνου απέναντι στην Άστον Βίλα, επικρατώντας τελικά με 3-2 χάρη στον Ράσμους Χόιλουντ που πέτυχε το πρώτο του γκολ σε επίπεδο Premier League.

Λίγοι ήταν ωστόσο που στο ημίχρονο της αναμέτρησης και στο 2-0 της Βίλα, πίστεψαν σε νίκη της Γιουνάιτεντ. Ο Πατρίς Εβρά ωστόσο ήταν ένας από αυτούς και μάλιστα δεν φοβήθηκε να το δηλώσει δημοσίως, στην εκπομπή του Amazon, κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας.

Ο Γάλλος παλαίμαχος μπακ των «κόκκινων διαβόλων» δήλωσε ότι η Γιουνάιτεντ μπορούσε να γυρίσει το παιχνίδι και εάν έδινε περισσότερη βάση στα στημένα δεν θα του έκανε εντύπωση να επικρατήσει τελικά με 3-2, κάτι που τελικά έγινε, με τον Γκαρνάτσο να σκοράρει δύο φορές και τον Χόιλουντ να πετυχαίνει το μεγάλο και κρίσιμο winner της αναμέτρησης.

Patrice Evra when #mufc were 2-0 down at half-time:



"If they play the same way, and are more focused on set pieces, I won't be surprised if they win 3-2."



😳😳🔥 pic.twitter.com/TZYpBFfbbP