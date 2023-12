Μια ανάσα από το σούπερ ταλέντο της Αργεντινής που έλαμψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, Κλάουντιο Ετσεβέρι, βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι.

Κοντά σε μια απόκτηση με φόντο το μέλλον βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «πολίτες» βρίσκονται μια ανάσα από το σούπερ ταλέντο της Ρίβερ Πλέιτ, Κλάουντιο Ετσεβέρι.

Όπως τονίζεται, η Μάντσεστερ Σίτι έχει προχωρήσει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις με τη Ρίβερ και είναι πρόθυμη να «σπάσει» τη ρήτρα των 25 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ο 17χρονος επιθετικός στο συμβόλαιο του.

Ο Ετσεβέρι αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες ότι δεν θα ανανεώσει, με το τωρινό συμβόλαιο του με τη Ρίβερ να εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι, «υποχρεώνοντας» ουσιαστικά την ομάδα της Αργεντινής να τον παραχωρήσει μέσα στον Γενάρη. Ο Ετσεβέρι έλαμψε με την «Αλμπισελέστε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, σημειώνοντας χατ τρικ κόντρα στη Βραζιλία στη φάση των προημιτελικών.

Για τον «Diabolito» έχουν δείξει ενδιαφέρον τόσο η Τσέλσι, όσο και η Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» ωστόσο να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν στην απόκτηση του.

🔵🇦🇷 Manchester City keep working and advancing on Claudio Echeverri deal, as revealed yesterday.



More to follow in the next days & weeks — but City are working hard to make it happen. https://t.co/YtmliuVPqv