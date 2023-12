Πολλοί από τους ποδοσφαιριστές της Τσέλσι κάνουν παράπονα στον σύλλογο μέσω των μάνατζερ τους για τον χρόνο συμμετοχής τους, με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο να ξεσπά και να δηλώνει ότι οι «μπλε» δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα για να παίζουν συνεχώς όλοι.

Συνέχεια στα δύο τελευταία θετικά αποτελέσματα θέλει να δώσει η Τσέλσι που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Γουλβς την παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι «μπλε» δεν διανύουν καλή σεζόν καθώς βρίσκονται στη μέση της βαθμολογίας, έχοντας ήδη χάσει σημαντικό έδαφος στη μάχη της τετράδας και τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.

Παράλληλα, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο έχει να διαχειριστεί και την γκρίνια των ποδοσφαιριστών που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ο Αργεντίνος κόουτς της Τσέλσι δεν κρατήθηκε και ξέσπασε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι οι «μπλε» δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα για να παίζουν όλοι το ίδιο, καθώς τόνισε ότι αγωνίζονται και θα αγωνίζονται αυτοί που το αξίζουν και δουλεύουν σκληρά στις προπονήσεις της ομάδας.

«Όσοι παίζουν πρέπει να προσφέρουν. Δεν είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας για να μην μας ενδιαφέρει πολύ το αποτέλεσμα. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Πρέπει να κερδίζουμε. Πολλές φορές αυτοί που δεν παίζουν είναι απογοητευμένοι με αποτέλεσμα να γίνονται παράπονα στην ομάδα από τον στενό τους κύκλο. Με εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Μπορεί να μιλάω πολύ, το ξέρω. Αλλά με εκνευρίζει αυτό που γίνεται», δήλωσε ο Ποτσετίνο σε ένα πρωτόγνωρο ξέσπασμα του κατά των ποδοσφαιριστών της Τσέλσι.

Mauricio Pochettino launched into an incredible rant about players and their entourages complaining about a lack of time on the pitch, insisting Chelsea is "not a charity" 🔵🗣️ pic.twitter.com/mcNzcEBWAy