Ο αρχηγός της Λούτον, Τομ Λόκιερ, βγήκε από το νοσοκομείο μετά την τοποθέτηση ενός εμφυτεύσιμου απινιδωτή (ICD).

Ο Τομ Λόκιερ κατέρρευσε στο 59ο λεπτό του αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ του Σαββάτου στο Μπόρνμουθ. Αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο και μέσα στο Vitality Stadium μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η Λούτον δήλωσε αργότερα την ίδια ημέρα ότι ο αρχηγός της είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Σήμερα (21/12), ο σύλλογος επιβεβαίωσε ότι ο 29χρονος επέστρεψε στο σπίτι του και ξεκίνησε μια περίοδο αποκατάστασης, έχοντας πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο χθες Τετάρτη.

«Αυτά τα ενθαρρυντικά νέα ακολουθούν μια επιτυχημένη διαδικασία που έλαβε χώρα την Τρίτη κατά την οποία τοποθέτησαν στον Τομ μια συσκευή ICD για να αποτρέψει την επανάληψη του περιστατικού του Σαββάτου», είπε η Λούτον σε σχετική της δήλωση.

«Ο σύλλογος, ο Τομ και η οικογένεια Λόκιερ θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να επαναλάβουν τις συλλογικές μας ευχαριστίες σε όλους στη Μπόρνμουθ τους υποστηρικτές τους, τους αξιωματούχους του συλλόγου και ιδιαίτερα τον ιατρικό τους επιτελείο και τον μέσο Philip Billing, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έφτασε στον Τομ»

