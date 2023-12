Ο αρχηγός της Λούτον, Τομ Λόκιερ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στην Μπόρνμουθ, με το ματς να αναβάλλεται οριστικά. Αποχώρησε με φορείο δίχως να έχει τις αισθήσεις του, αλλά τις ανέκτησε στα αποδυτήρια. Είχε «σβήσει» ξανά σε αγώνα τον περασμένο Μάιο.

«Πάγωσε» ξανά ο κόσμος της Premier League. Στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπόρνμουθ και τη Λούτον, ο αρχηγός των Χάτερς, Τομ Λόκιερ, κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο. Το κορμί του 28χρονου είχε σπασμούς πάνω στο χορτάρι και αμέσως όλοι οι παίκτες έτρεξαν γύρω του, φωνάζοντας για βοήθεια.

Tom Lockyer has collapsed on the field during the Luton vs Bournemouth match. Pray for Tom! 🙏pic.twitter.com/9b0cfWKKF7 — Max Statman (@emaxstatman) December 16, 2023

Τα ιατρικά team έσπευσαν να τον βοηθήσουν και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Το παιχνίδι διεκόπη λίγα λεπτά αργότερα και στη συνέχεια ο Λόκιερ μεταφέρθηκε με φορείο, δίχως να έχει τις αισθήσεις του, στα αποδυτήρια. Ο Άγγλος καταχειροκροτήθηκε από το σοκαρισμένο κοινό, όσο το φορείο του αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια, ενώ το γήπεδο φώναζε ρυθμικά το όνομά του σε μια πολύ συγκινητική στιγμή.

Applause all round as the medics stretcher Tom Lockyer off after a lengthy delay. Everyone wishing for the best. pic.twitter.com/SvMTwaWIxF — Aadam Patel (@aadamp9) December 16, 2023

Με βάση τα τελευταία δημοσιεύματα από το Sky Sports της Αγγλίας πάντως, ο ποδοσφαιριστής ανέκτησε τις αισθήσεις του και ανταποκρίθηκε στην επικοινωνία του με τους γιατρούς. Το ματς αναμενόμενα εν τέλει αναβλήθηκε και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

The Bournemouth staff doctor has confirmed that Tom Lockyer is "alert & responsive". #BOULUT — Gary Taphouse (@garytaphouse) December 16, 2023

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Λόκιερ καταρρέει εν μέσω παιχνιδιού μέσα σε λίγους μήνες, αφού του είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο και στον τελικό ανόδου της Championship τον περασμένο Μάιο.