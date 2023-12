Μια εκπληκτική ανάρτηση της Μπόρνμουθ για το σημερινό παιχνίδι με τη Λούτον, με τον αγγλικό σύλλογο να κάνει μια αναδρομή στο ταξίδι και των δύο ομάδων εν όψει της «παρθενικής» τους σύγκρουσης στην Premier League.

Μπορεί το παιχνίδι ανάμεσα στην Μπόρνμουθ και τη Λούτον να μην είναι το πιο δημοφιλές παιχνίδι του σημερινού προγράμματος της Premier League, ωστόσο οι δύο ομάδες μοιράζονται μια φοβερή ιστορία μαζί.

Η Μπόρνμουθ μάλιστα ήταν αυτή που θέλησε να θυμίσει σε όλους το μεγάλο ταξίδι και των δύο ομάδων προς τη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ήταν στις 16 Δεκεμβρίου του 2008, όταν οι δύο ομάδες έδιναν μια μάχη στο πρωτάθλημα της League Two με φόντο την παραμονή τους στην κατηγορία, καθώς αμφότερες είχαν τιμωρηθεί από την ομοσπονδία με αφαιρέσεις βαθμών και σε εκείνο το διάστημα ήταν στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Αρκετά χρόνια αργότερα, 15 για την ακρίβεια, την ίδια ακριβώς ημέρα, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε επίπεδο Premier League. Μια φοβερή ιστορία την οποία θύμισε η Μπόρνμουθ με ανάρτηση της στα social media.

16th December 2008 - AFC Bournemouth and Luton Town sit 23rd and 24th in League Two, having both been given points deductions.



16th December 2023 - AFC Bournemouth and Luton Town go head-to-head in the Premier League for the first time.



An incredible journey, @LutonTown 💫 pic.twitter.com/ucav8sQI85