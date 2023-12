Ο Άντι Μάντλεϊ ο οποίος είχε σφυρίξει τα τελευταία παιχνίδια των Τούχελ και Πότερ θα είναι ο διαιτητής του αγώνα Τσέλσι - Σέφιλντ με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο να «τρέμει», καθώς βρίσκεται σε δύσκολη θέση στους «μπλε».

Σύμπτωση ή deja vu; Το ποδόσφαιρο προσφέρει συνεχώς απίθανες ιστορίες και δεν αποκλείεται το βράδυ του Σαββάτου να έχει δώσει μια ακόμη. Μπορεί η διοίκηση της Τσέλσι να διαρρέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ωστόσο τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον Αργεντίνο προπονητή που καλείται να «τουμπάρει» άμεσα την κατάσταση.

Οι «μπλε» θα αντιμετωπίσουν τη Σέφιλντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» την ερχόμενη αγωνιστική, σε ένα do or die παιχνίδι, καθώς οτιδήποτε άλλο πέρα από τη νίκη ενδέχεται να φέρει εξελίξεις στο στρατόπεδο της ομάδας. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Άντι Μάντλεϊ ο οποίος έχει ιστορικό με τις αποχωρήσεις προπονητών στους «μπλε».

Πιο συγκεκριμένα, ο Μάντλεϊ ήταν διαιτητής τόσο στο τελευταίο παιχνίδι του Τόμας Τούχελ με την Τσέλσι σε επίπεδο Premier League, όσο και σε εκείνο του Γκρέιαμ Πότερ! Ένας οιωνός που σίγουρα δεν θέλει να ακούει ο Ποτσετίνο ο οποίος φέρεται να ζήτησε επιπλέον μεταγραφές από τη διοίκηση της Τσέλσι εν όψει του μεταγραφικού παζαριού του Ιανουαρίου.

❗️Ref Watch: Chelsea vs Sheffield United



Andy Madley has refereed both Thomas Tuchel and Potter’s last PL games in charge for Chelsea.— 1W, 1L. #CFC https://t.co/D82g93mPlk