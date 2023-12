Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο μιλούσε στο ξεκίνημα της σεζόν για άμεσα αποτέλεσμα και winner mentality, ωστόσο η Τσέλσι απογοητεύει και κατρακυλά στη βαθμολογία.

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η Τσέλσι, η οποία «σφράγισε» μια εφιαλτική εβδομάδα με back to back ήττες και πτώση κάτω από τη μέση της βαθμολογίας. Οι «μπλε» εμφανίστηκαν και πάλι κάτω του μετρίου, με την Έβερτον να τη «διαλύει» αγωνιστικά και να επικρατεί με 2-0, ρίχνοντας τους Λονδρέζους στην 12η θέση της κατάταξης της Premier League.

Η Τσέλσι παρουσιάστηκε και πάλι κατώτερη των προσδοκιών. Μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Με πολλά προβλήματα και στους δύο τομείς του γηπέδου, καθώς αμυντικά οι «μπλε» ήταν σε τρικυμία, με την επίθεση της να μη δημιουργεί σχεδόν καμία καθαρή προσπάθεια μέσω ομαδικής δουλειάς.

Μπορεί ο σύλλογος να κρατάει χαμηλά την μπάλα όσον αφορά την τεχνική της ηγεσία, διαρρέοντας υπάρχει πίστη στον Ποτσετίνο, ωστόσο η θέση του Αργεντίνου μόνο σίγουρη δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς η Τσέλσι δεν βελτιώνεται, αλλά αντιθέτως βλέπει να πέφτει, τόσο αγωνιστικά, όσο και βαθμολογικά.

Ο πρόσληψη του Ποτσετίνο στο ξεκίνημα της σεζόν έφερε ελπίδα και πάλι στο «μπλε» στρατόπεδο. Ο Αργεντίνος έφερε άλλον αέρα, με τις δηλώσεις του να αφήνουν θετικές εντυπώσεις. Ο Ποτσετίνο μίλησε εξ αρχής για άμεσα αποτελέσματα και επαναφορά του winner mentality που είχε αφομοιώσει στον σύλλογο ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Ένα στοιχείο που από την ημέρα που ανέλαβε ο Τοντ Μπόελι και η κοινοπραξία του αγνοείται, καθώς η Τσέλσι δείχνει να έχει χάσει την ταυτότητα της και την περηφάνεια της.

«Το ποδόσφαιρο είναι για το σήμερα. Ή για το χθες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον. Δεν γίνεται να λέμε στους ανθρώπους ότι χρειαζόμαστε έξι μήνες για να φτιάξουμε κάτι καλό. Δεν είναι σωστό αυτό, χρειαζόμαστε άμεσα αποτελέσματα», είχε δηλώσει στη συνέντευξη της παρουσίασης του ο Ποτσετίνο, δίνοντας έτσι το σύνθημα για ένα σωστό restart στη δυτική πλευρά του Λονδίνου.

Η 12η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της Premier League αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Δεν χρειάζονται και πολλά. Η Τσέλσι δεν είναι η... κανονική Τσέλσι που είχε συνηθίσει ο κόσμος της Premier League επί Ρομάν Αμπράμοβιτς. Οι «μπλε» δεν έχουν πλέον την ταυτότητα που είχαν και αγωνιστικά πηγαίνουν συνεχώς προς τα πίσω, παρότι η νέα διοίκηση έχει «σπάσει» το φράγμα του 1 δισ. ευρώ σε μεταγραφικές κινήσεις.

Η Τσέλσι έχει τη χειρότερη συγκομιδή βαθμών στο πρωτάθλημα μέσα στο 2023, μαζί με την Κρίσταλ Πάλας. Σε 39 αγωνιστικές που έχει δώσει μέσα στο έτος, οι «μπλε» έχουν συγκεντρώσει μόλις 39 βαθμούς. Επίδοση που εάν δεν βελτιωθεί θα βάλει την Τσέλσι μέχρι και σε μπελάδες, όσον αφορά την παραμονή της στην κατηγορία.

Chelsea have won 39 points from 39 Premier League games in 2023 so far - no ever-present PL side have won fewer in this period (excluding deductions).



39 - Chelsea, Crystal Palace & Nottm Forest

40 -

41 -

42 - Bournemouth

43 -

44 - Everton

45 -

46 -

47 - Wolves

48 - Fulham pic.twitter.com/CQxEFC3m76