Μέσω ψηφοφορίας οι σύλλογοι της Premier League αποφάσισαν πως το κόστος μιας μεταγραφής θα μπορεί να επιμερίζεται πλέον σε πέντε λογιστικά έτη, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του συμβολαίου.

Με πηγή έμπνευσης το μπέιζμπολ ο Τοντ Μπόελι από την αρχή της πορείας του στην ηγεσία της Τσέλσι βρήκε ένα πολύτιμο «παραθυράκι» για το μεταγραφικό του... τσιμπούσι. Με τον Αμερικανό στο τιμόνι, οι Μπλε έχουν ξοδέψει σε περίπου έναν χρόνο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, γεγονός που σήκωσε ερωτηματικά αναφορικά με το αν ακολουθούν τους κανόνες της λίγκας.

Αυτό που έκανε η Τσέλσι ήταν να «δένει» τους ποδοσφαιριστές που αγόραζε με συμβόλαια μακράς διάρκειαςς, πενταετή, επταετή μέχρι και οκταετή. Με αυτόν τον τρόπο, οι Λονδρέζοι μπορούσαν να επιμερίζουν τα τεράστια ποσά των μεταγραφών τους στα χρόνια του συμβολαίου του κάθε ποδοσφαιριστή.

Ο Μόισες Καϊσέδο για παράδειγμα, υπέγραψε συμβόλαιο 8 ετών και κόστισε 130 εκατομμύρια ευρώ, όπερ σημαίνει πως λογιστικά για την Τσέλσι το κόστος του ανερχόταν στα μόλις 16,2 εκατ. τον χρόνο. Η συγκεκριμένη τακτική... αποφυγής των κανονισμών είχε σηκώσει πολλή γκρίνια από τους υπόλοιπους συλλόγους και από εδώ και στο εξής γίνεται παρελθόν.

🚨 EXCL: Premier League clubs have voted in favour of limiting amortisation of new contracts to maximum of 5 years. Deals can still be longer but amortisation can’t. Previously no cap but PL now in line with UEFA rules. Will not be backdated @TheAthleticFC https://t.co/Z5x8WdQSEG