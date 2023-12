Ο Μεσούτ Οζίλ δεν ξεχνά την Άρσεναλ και έτσι δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να... πικάρει τη μισητή Τότεναμ μετά την εντός έδρας ήττα από τη Γουέστ Χαμ.

Μπορεί oι δρόμοι τους να χώρισαν με άσχημο τρόπο, όμως η αγάπη ανάμεσα στον Μεσούτ Οζίλ και την Άρσεναλ είναι ακόμα εκεί. Και μαζί με την αγάπη για τους Κανονιέρηδες, πακέτο πάει και η... αντιπάθεια για την πιο μισητή αντίπαλο της ομάδας, Τότεναμ.

Κάπως έτσι, ο παλαίμαχος μέσος δεν έχασε την ευκαιρία να... τρολάρει τους Σπερς, οι οποίοι ηττήθηκαν ξανά με ανατροπή κόντρα στη Γουέστ Χαμ.

Όπως έγραψε η Opta στο Twitter, η Τότεναμ έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που απέτυχε να νικήσει πέντε διαδοχικά παιχνίδια στα οποία έχει ανοίξει το σκορ και επίσης η πρώτη που χάνει τρία σερί εντός έδρας ματς στα οποία προηγήθηκε.

Who else should be able to break that record? 😬 Bottle Job FC is back 🫡 https://t.co/AX6q18lUHm