Ντε Τσέρμπι: «Είναι τιμή μου να δουλεύω στην Μπράιτον, συζητάμε για νέο συμβόλαιο»

Το ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Μπράιτον για επέκταση της συνεργασίας τους επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Η Μπράιτον ζει τις καλύτερες μέρες της ιστορίας της. Κόντρα στην ΑΕΚ «κλείδωσε» την ευρωπαϊκή της συνέχεια και το 2024, στην πρώτη της συμμετοχή σε διοργάνωση της UEFA και παρά τα προβλήματα τραυματισμών βρίσκεται σταθερά στην πρώτη δεκάδα της Premier League.

Και στο κέντρο αυτής της περιόδου επιτυχίας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος μεταμόρφωσε την ομάδα μέσα σε λίγους μήνες. Ήδη το όνομά του έχει ακουστεί για συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο, όπως δήλωσε ο ίδιος, βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Γλάρους για ανανέωση του τρέχοντος συμβολαίου του, το οποίο λήγει το 2026.

