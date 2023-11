Σύμφωνα με τη «Sport» η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε διαδικασία συζητήσεων με τον προπονητή της Μπράιτον, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, ενόψει του καλοκαιριού.

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι είναι ένα από τα πιο «hot» ονόματα προπονητών στην Ευρώπη. Ο Ιταλός τεχνικός διαδέχτηκε στην τεχνική ηγεσία της Μπράιτον τον Γκρέιαμ Πότερ και έχει κάνει τρομερό έργο. Υπό τις οδηγίες του οι Γλάροι παίζουν φοβερό ποδόσφαιρο και βγήκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε διοργάνωση της UEFA.

Ο 44χρονος τεχνικός είναι λογικό να βρίσκεται στο «μπλοκάκι» μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης και σύμφωνα με τη «Sport» αρέσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα οι Καταλανοί κάνουν λόγο για διαδικασία συζητήσεων με τον Ιταλό κόουτς της Μπράιτον, ο οποίος έχει συμβόλαιο με το κλαμπ της Premier League έως το 2026.

Το συμβόλαιο του Κάρλο Αντσελότι με τη Βασίλισσα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024 και οι Μαδριλένοι εξετάζουν τις επιλογές τους σε περίπτωση που ο πολύπειρος τεχνικός δεν ανανεώσει. Θυμίζουμε πως οι Μερένγκες είχαν «συνδεθεί» με τον Τσάμπι Αλόνσο.

