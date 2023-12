Τη θέση της στην αρένα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής πήρε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Η πρωτοποριακή βιώσιμη fanzone των Ρεντς θα εγκαινιαστεί στο επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στην Έβερτον (02/12-19:30).

Σπουδαία πρωτοβουλία από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, δηλωτική της επιθυμίας της να... βάλει δικό της λιθαράκι στη «μάχη» απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Όπως ανακοίνωσαν οι Ρεντς, στο επικείμενο παιχνίδι απέναντι στην Έβερτον, οι φίλοι τους θα βρουν στο «City Ground» μια... καινούρια προσθήκη, μια νέα fanzone. Όχι όμως έναν καθημερινό και συνηθισμένο χώρο για τους φιλάθλους, αλλά έναν χώρο πλήρως βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον.

Introducing our new sustainable, climate-positive, energy generating Fan Zone which will open from midday for the first time tomorrow.



This space is a key part of owner Evangelos Marinakis’ ambitious plans to transform the fan experience for our loyal supporters ❤️