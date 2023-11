Ο πρώην σύμβουλος της Μάντσεστερ Σίτι, Στέφαν Μπόρσον, τονίζει ότι ο υποβιβασμός των «πολιτών» θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος σε περίπτωση που ο σύλλογος κριθεί ένοχος, καθώς προσθέτει ότι η απόφαση αναμένεται να γνωστοποιηθεί μέσα στο 2024.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Premier League τα τελευταία 24ωρα. Έπειτα από την ολοκλήρωση των ερευνών, η Premier League γνωστοποίησε ότι η Έβερτον κρίθηκε τελικά ένοχη, με αποτέλεσμα να την «εξοντώνει» με αφαίρεση δέκα βαθμών.

Τα «ζαχαρωτά» είχαν παραβιάσει τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League, όσον αφορά τα μεταγραφικά, με τη διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος να την τιμωρεί με την εσχάτη των ποινών και στην αφαίρεση δέκα βαθμών από την τωρινή βαθμολογία. Άπαντες ωστόσο στην Αγγλία, έχουν την ίδια απορία. Τι θα γίνει με τη Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι;

Ο πρώην σύμβουλος της Μάντσεστερ Σίτι, Στέφαν Μπόρσον μίλησε στη «Sun» και έκανε τη δική του πρόβλεψη η οποία εάν επιβεβαιωθεί θα «ταράξει» τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Όπως αναφέρει ο ειδικός οικονομολόγος, η έρευνα που έχει ξεκινήσει η Premier League για τις 115 παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2024.

🚨 Manchester City are being warned they could face their D-day over financial fair play as early as next year - and "all hell will break loose" if they lose.



(Source: Sun Sport) pic.twitter.com/7q5JH115w6