Η Έβερτον τιμωρήθηκε με αφαίρεση δέκα βαθμών και έπεσε στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, ωστόσο η δική της ιστορία την κάνει να ελπίζει στη σωτηρία.

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Έβερτον. Με επίσημη ανακοίνωση, η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος γνωστοποίησε ότι αποφασίστηκε να αφαιρεθούν δέκα βαθμοί από την Έβερτον, για τις οικονομικές παραβάσεις των περασμένων ετών!

Η απόφαση «θορύβησε» τους ανθρώπους του αγγλικού συλλόγου, καθώς με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι ήδη έχουν διευθετηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την κατάθεση της έφεσης. Τα «ζαχαρωτά» θα έχουν μπροστά τους να ανέβουν ένα «βουνό» εάν δεν αλλάξει η απόφαση, καθώς τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στην 19η θέση της Premier League, με τέσσερις βαθμούς, όσους έχει και η ουραγός Μπέρνλι.

Κι όμως, ακόμα και αν δεν γίνει δεκτή η έφεση, η Έβερτον μπορεί να ελπίζει λόγω της ιστορίας της. Η ομάδα του Μέρσεϊσάιντ, είναι η μοναδική που έχει καταφέρει να σωθεί και να μην υποβιβαστεί, έχοντας συγκεντρώσει τέσσερις ή λιγότερους βαθμούς μετά από δώδεκα αγωνιστικές.

