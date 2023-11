Ανάμεσα στους co-writers ενός τραγουδιού του πασίγνωστου ράπερ, Drake, βρίσκεται ο Κέβιν Ντε Μπρόινε!

Στα «πιτς» από τον περασμένο Αύγουστο βρίσκεται ο Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ο Βέλγος «μαέστρος» τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και αναμένεται να επιστρέψει μέσα στους πρώτους μήνες του 2024, έχοντας αφήσει ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό στη μεσοεπιθετική γραμμή της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο «KDB» ωστόσο φαίνεται πως έχει βρει άλλους τρόπους να «σπάει» τη ρουτίνα του, αποδεικνύοντας μάλιστα ότι έχει και άλλα ταλέντα, πέρα από την τρομερή του ποδοσφαιρική ευφυΐα.

Σύμφωνα με το Spotify, τη ψηφιακή υπηρεσία μουσικής, podcast και βίντεο, ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας από τους τρεις ανθρώπους που έχουν συμβάλει στη δημιουργία των στίχων του τραγουδιού «Wick man».

Το όνομα του Βέλγου σούπερ σταρ βρίσκεται μέσα στα τρία ονόματα των co-writers του τραγουδιού, στις λεπτομέρειες που δίνει σε κάθε κομμάτι το Spotify, κάτι που επιβεβαιώνει και τη φιλία ανάμεσα στον Ντε Μπρόινε και τον Drake.

👀🎶 According to Spotify, Kevin De Bruyne is one of the writers for Drake’s new track ‘Wick Man’…



Even when he’s not playing he still finds a way to assist someone 😅 pic.twitter.com/cmPC9nhjI1