Ο Μικέλ Αρτέτα κατηγορείται από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας για τις δηλώσεις που έκανε, μετά την αναμέτρηση κόντρα στη Νιούκαστλ.

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, κατηγορείται από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας, για τις δηλώσεις που έκανε μετά την ήττα με 1-0 από τη Νιούκαστλ.

Ο 41χρονος τεχνικός χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την απόφαση του VAR να μετρήσει το γκολ της Νιούκαστλ που έκρινε τη μεταξύ τους αναμέτρηση. Το γκολ του Άντονι Γκόρντον πέρασε από τους ελέγχους του VAR και κρίθηκε πως ήταν νόμιμο, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον Ισπανό προπονητή. Ο Αρτέτα έχει προθεσμία μέχρι την Τρίτη (22/11) να καταθέσει όσον αφορά τις κατηγορίες που τον επιβαρύνουν.

«Οι δηλώσεις του οδηγούν σε ανάρμοστη συμπεριφορά, καθώς είναι προσβλητικά προς τους διαιτητές του αγώνα, είναι επιζήμια για το παιχνίδι και το δυσφημούν», ανέφερε η ανακοίνωση της FA. Η Άρσεναλ υποστήριξε τον Αρτέτα σε ανακοίνωσή της, ενώ ο Ισπανός αργότερα είπε ότι ήταν «καθήκον» του να υπερασπιστεί τον σύλλογο. Ο σύλλογος ανέφερε ότι η διαιτησία ήταν «απαράδεκτη» και πρόσθεσε ότι όλοι οι παίκτες, οι προπονητές και οι υποστηρικτές της «αξίζουν καλύτερη αντιμετώπιση».

🚨🔴⚪️ FA statement: “Mikel Arteta has been charged with a breach of FA Rule E3.1”.



“It happens following comments that he made in media interviews after Arsenal’s Premier League game against Newcastle United on Saturday 4 November”. pic.twitter.com/xIKvmkQRHP