Η Premier League δημοσίευσε το ηχητικό της συνομιλίας της διαιτητικής ομάδας στη φάση του αμφιλεγόμενου γκολ της Νιούκαστλ κόντρα στην Άρσεναλ με την ανάλυση του επικεφαλής διαιτησίας της Αγγλίας να δικαιώνει την επικύρωση του.

«Είναι ντροπιαστικό. Πώς μέτρησε αυτό το γκολ στην Premier League;», είχε αναρωτηθεί ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, για το τέρμα του Άντονι Γκόρντον με το οποίο η Νιούκαστλ πήρε τη νίκη με 1-0. Η φάση ελέγχθηκε για άουτ, επιθετικό φάουλ και οφσάιντ, όμως εν τέλει ο VAR συμφώνησε με τον Στούαρτ Άτγουελ και το γκολ μέτρησε κανονικά. Όπως προκύπτει από τη διαδικασία της ανάλυσης του VAR η τελική απόφαση ήταν εν τέλει η σωστή!

Η PGMOL και η Premier League δημοσίευσαν τη συνομιλία μεταξύ διαιτητή, VAR και χειριστή replay κατά την εξέταση της φάσης. Σύμφωνα με τον επικεφαλής διαιτησίας της Αγγλίας, Χάουαρντ Γουέμπ, η διαδικασία ήταν σωστή και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν πειστικές αποδείξεις το γκολ δεν γινόταν να ακυρωθεί.

🚨🚨| BREAKING: Full VAR audio of Anthony Gordon’s goal for Newcastle against Arsenal.



