Μια αλλαγή κανονισμού που θα φέρει νέα δεδομένα εξετάζει η Premier League για τους ποδοσφαιριστές που διαμαρτύρονται στους διαιτητές.

Είναι συχνό φαινόμενο πλέον για έναν ποδοσφαιριστή να διαμαρτύρεται στον διαιτητή για μια απόφαση. Πολλές φορές καταντάει βαρετό αλλά και κουραστικό για έναν διαιτητή να έχει όλη την ώρα παίκτες τριγύρω του που του εκφράζουν συνεχώς παράπονα.

Ακόμα και η κίτρινη κάρτα, πολλές φορές δεν λειτουργεί σαν «ηρεμιστικό» για έναν ποδοσφαιριστή, αλλά αντιθέτως τον φέρνει στα κόκκινα, με αποτέλεσμα οι διαμαρτυρίες να γίνονται πιο έντονες. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, η Premier League θέλει να το αλλάξει αυτό και εξετάζει έναν νέο κανονισμό, προκειμένου να... βάλει μυαλό στους ποδοσφαιριστές και να τους οδηγήσει στο να σταματήσουν τις διαμαρτυρίες.

Όπως αναφέρουν οι «Times», η διοργανώτρια αρχή της Premier League εξετάζει το ενδεχόμενο δεκάλεπτης αποβολής, με το αντίκρισμα της κίτρινης κάρτας, για έναν ποδοσφαιριστή που θα διαμαρτύρεται έντονα στον διαιτητή.

🚨 Football's lawmakers are considering introducing a 10-minute sin-bin for players who show dissent to referees.



