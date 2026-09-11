Live TV: Η παρουσίαση του ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα
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Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την παρουσίαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την πρόοδο του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού, που αφορά τη «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού».
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